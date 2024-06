Ausilio e Marotta sono chiari: Calhanoglu non è in vendita

Bayern Monaco avrebbe avanzato una pesante offerta per Hakan Calhanoglu, con una cifra iniziale di 50 milioni di euro.

OFFERTA? – Secondo quanto riportato da Bild e confermato da SportMediaset, il Bayern Monaco avrebbe avanzato una pesante offerta per Hakan Calhanoglu, con una cifra iniziale di 50 milioni di euro presentata all’Inter. Tuttavia, nonostante l’interesse concreto del club tedesco, l’offerta non è stata ufficialmente confermata dalla dirigenza nerazzurra.

Calhanoglu non è sul mercato, e vuole restare a Milano

NON IN VENDITA – La risposta dell’Inter, tramite le voci autorevoli di Pier Ausilio e Giuseppe Marotta, è stata chiara: Hakan Calhanoglu non è sul mercato. La dirigenza interista ha ribadito la propria intenzione di trattenere il giocatore, considerato fondamentale per il progetto sportivo del club.

DESIDERIO – Hakan, infatti, ha già dimostrato la sua fedeltà all’Inter rifiutando un’offerta astronomica proveniente dall’Arabia Saudita, che gli avrebbe garantito un salario di 20 milioni di euro a stagione. Questo ulteriore rifiuto sottolinea la sua volontà di rimanere a Milano e continuare a giocare in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

FUTURO – L’Inter, dunque, resta ferma sulla sua posizione e non intende privarsi del talento turco, che ha contribuito in modo significativo alle recenti vittorie della squadra. Per i tifosi nerazzurri, questa decisione rappresenta una garanzia di continuità e ambizione, elementi chiave per puntare a nuovi successi.