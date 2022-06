Ausilio a Londra, tanti fronti ma l’Inter pensa ad un clamoroso piano C − SI

Ausilio si trova a Londra per parlare con diversi club per capire la situazione relative alle uscite. Intanto, l’Inter sta per pensare ad un clamoroso ma complicato piano C

PIANO C − Palmeri, in collegamento da Formentera per Sportitalia mercato, espone una clamorosa ipotesi in casa Inter: «Viaggio di Ausilio a Londra perché il Chelsea è interessato ad un difensore o a Lautaro Martinez, Tottenham idem, Manchester United a Dumfries o de Vrij. Ma Ausilio è andato a raccogliere offerte e a capire a quanto sarebbero propensi ad offrire. Incredibilmente l’Inter pensa ad un possibile piano C che non vedrebbe toccato nessuno dei 4 papabili nomi in uscita. E’ difficile, il PSG sembra determinato ad offrire tanto per Skriniar. L’Inter spera di riuscire a fare cassa con le seconde linee: Pinamonti (18-19), Sensi (15), Pirola (7), Esposito, de Vrij. Si potrebbe arrivare a 53-58 milioni».