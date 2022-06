Ausilio a Londra, possibile anche incontro col Tottenham. Poi l’Inter valuta – SI

Ausilio è a Londra e, come raccontato in serata, un motivo per cui si è spostato in Inghilterra riguarda Milenkovic (vedi articolo). Pedullà, da Sportitalia Mercato, cita il Tottenham come possibile prossima destinazione, per verificare possibili cessioni.

IL VIAGGIO PROSEGUE – Alfredo Pedullà fa il punto sulla missione di Piero Ausilio e aggiunge i prossimi passaggi: «Si fermerà magari anche tutta la giornata di domani a Londra, poi tornerà e porterà delle proposte. Io sono convinto che inconterà, se non ha già incontrato, il Tottenham perché ci sono dei profili che piacciono molto. Poi tornerà in Italia e presenterà questo tipo di offerta imminente che alcune società possono presentare: il Tottenham per Lautaro Martinez o Milan Skriniar, il Manchester United per qualcun altro, il discorso legato a Stefan de Vrij e poi tireranno le somme. Anche io penso che tornando Romelu Lukaku non possa restare in panchina, poi che Lautaro Martinez voglia restare è un altro paio di maniche. Vogliono fare sessanta milioni di attivo: facendo la somma degli acquisti o cedi un pezzo da novanta o prendi in considerazione due cessioni. Se prendi Gleison Bremer e cedi un difensore puoi prendere anche un altro attaccante: dipende da chi e da quanti soldi incassano».