Ausilio a Londra per… Milenkovic! Incontro per l’Inter, no Lukaku – Sky

Ausilio è a Londra: non per riprendere Lukaku, ma per provare a portare all’Inter… Milenkovic. Anche stasera Di Marzio ha aggiornamenti di rilievo: queste le sue parole da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

GLI SVILUPPI – Questo il primo annuncio di stasera per Gianluca Di Marzio: «Piero Ausilio oggi era segnalato in Inghilterra, a Londra per vari incontri di mercato. Deve fare operazioni in uscita ma in questo blitz inglese ha incontrato Fali Ramadani, agente di Nikola Milenkovic. Proprio ieri abbiamo raccontato un rinnovato interesse dell’Inter con la Fiorentina, certificato da questo incontro a Londra. Vuole capire i margini, ha un anno di contratto per mantenersi aperte le porte del mercato. L’Inter resta forte su Milenkovic, che resta una traccia forte. Poi ci sono tante ricostruzioni sul blitz di Ausilio, noi raccontiamo quello che sappiamo: non c’è stato nessun incontro col Chelsea su Romelu Lukaku, anche perché non c’è ancora un referente. La trattativa Lukaku è una cosa che sta portando avanti il giocatore, ma non ci sono stati contatti diretti. È una palla che ha tra i piedi Lukaku, vedremo se sarà in grado di aprire uno spiraglio».