Ausilio, incontro con Gomez! Asse Inter-Salisburgo pronta a scaldarsi – TS

Piero Ausilio ha incontrato, nelle scorse settimane, Mario Gomez, direttore tecnico del gruppo Red Bull. Possibile collaborazione fra Inter e Salisburgo in arrivo. Il retroscena svelato da Tuttosport

COLLABOAZIONE – Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha incontrato nelle scorse settimane Mario Gomez, ex attaccante del Bayern Monaco, oggi direttore tecnico del gruppo Red Bull. L’incontro è avvenuto, secondo Tuttosport, presso l’hotel che ospitava il Salisburgo nei giorni in cui gli austriaci sfidavano il Milan in Champions League. Difficile credere, secondo il quotidiano, che il motivo della visita fosse soltanto quello di organizzare l’amichevole prevista fra le due squadre il 7 dicembre. Poche squadre in Europa, infatti, possiedono tanto talento come il Salisburgo. Ausilio, incontrando Gomez, ha voluto mettere le basi su una futura possibile collaborazione tra i due club: l’idea è quella di provare ad anticipare la concorrenza europea su prospetti che possano diventare crack mondiali andando a bloccarli prima che “esplodano” come successo con Haaland. All’Inter hanno capito che questa è la strada da percorrere: da qui l’idea di aprire un filo diretto col mondo Red Bull.

