Ausilio: «Frattesi e Thuram non sul mercato. Dumfries? Noi bravi»

Ausilio ha parlato anche del futuro di Frattesi e Thuram, che rimarranno all’Inter. Poi qualche risposta su Dumfries e Sommer.

FRATTESI – Un Piero Ausilio on-fire quello che si è visto questa sera a Villa Alpebella. Dopo aver parlato con Sky Sport della questione Lookman e di Leoni, il DS nerazzurro è stato intercettato anche durante la collettiva. Ecco le sue parole sul centrocampista di Fidene: «Non è arrivata nessuna offerta per Frattesi, ma avremmo comunque detto di no perché Davide fa parte del progetto di Chivu».

SOMMER – Sempre Ausilio sulla presunta trattativa con il Galatasaray: «Non c’è stato nulla tra Sommer e il Galatasaray e non penso ci sarà. Sommer, Martinez e Di Gennaro saranno i portieri che si giocheranno le opportunità concesse loro dall’allenatore».

IN USCITA – L’Inter lavora alle uscite di Kristjan Asllani e Sebastiano Esposito. Ausilio ne parla così: «Non c’è una squadra più vicina ad Asllani ed Esposito oggi, ci sono situazioni buttate lì e varie telefonate, ma nessuna pista concreta».

DUMFRIES – La clausola di Denzel Dumfries da 25 milioni di euro scadrà a fine luglio. Ausilio tranquillissimo: «Non è arrivata nessuna richiesta da Barcellona, non c’è mai stato nulla. Confermo che c’è la clausola, che è arrivata in un momento particolare, ma secondo me siamo stati bravi a tutelare il patrimonio del club rinnovando il contratto di Dumfries proprio quando c’era il rischio di perderlo a parametro zero».

NON SUL MERCATO – Infine, ad apposita domanda su Tikus, Ausilio ha chiosato in questa maniera: «Marcus è assolutamente fuori dal mercato».