Ausilio a Charlotte e con Bonny mercato Inter quasi chiuso – SM

Il fronte Bonny-Inter è caldo. Ausilio, uomo mercato dei nerazzurri, si trova a Charlotte al seguito della squadra. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

TRA CAMPO E MERCATO – Direttamente da Charlotte, dov’è arrivata l’Inter nella serata di ieri, il giornalista di Sport Mediaset Angiolo Radice ha raccontato il resoconto della giornata odierna dei nerazzurri e quanto filtra sul fronte Yann-Ange Bonny: «L’Inter è arrivata ieri sera a Charlotte, Chivu ha lasciato un giorno di riposo ai suoi giocatori. Tanti sono qui intorno all’hotel, c’è anche la dirigenza dell’Inter. Da domani inizia la preparazione. La dirigenza è presente, c’era anche Piero Ausilio, che sta lavorando al mercato interista. Si stanno cercando di intensificare i rapporti con il Parma per Bonny e da lì in avanti il mercato dell’Inter dovrebbe essere quasi chiuso».

L’Inter a Charlotte per il Fluminense, con Bonny in attesa di chiudere

ATTESE – La Beneamata riscenderà in campo lunedì sera alle 21 italiane per sfidare i brasiliani del Fluminense. La squadra di Cristian Chivu ha superato il propri girone E da prima classificata, frutto di due vittorie e un pareggio. Quanto a Bonny, tra fine settimana e inizio della prossima, nerazzurri e Parma dovrebbero trovare finalmente la quadra definitiva. Il francese sarà il nuovo rinforzo per l’attacco nerazzurro.