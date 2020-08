Ausilio a cena coi dirigenti di due club (e non solo): affari in vista all’Inter?

Piero Ausilio

Ausilio si trova a Rimini, sede ufficiale del calciomercato che aprirà domani (e durerà fino al 5 ottobre). In apertura di “Calciomercato – L’Originale” è stato mostrato il direttore sportivo dell’Inter a cena assieme ai dirigenti di altri due club.

CENA DI MERCATO? – Piero Ausilio presenzia per l’Inter all’apertura ufficiale del calciomercato. Il direttore sportivo nerazzurro è a Rimini, dove domani si darà il via alle trattative e si concluderà anche la sessione il prossimo 5 ottobre. Con lui a cena ci sono Daniele Faggiano, dalla scorsa settimana al Genoa, e Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo. Con loro, come da immagini di Sky Sport, anche diversi agenti.