Ausilio a caccia di un portiere per l’Inter: richiesta (da febbraio) in Turchia

Ausilio si sta muovendo da tempo per trovare un sostituto di Handanovic per l’Inter. Per tanto tempo si è parlato di Musso, andato all’Atalanta. Ora l’ultimo nome arriva dalla Turchia con tanto di documento ufficiale.

LA RICHIESTA – L’Inter ha, da tempo, messo gli occhi su Altay Bayindir. Si tratta del portiere del Fenerbahçe, che ha collezionato trentatré presenze nell’ultima Super Lig. Il 27 maggio ha anche debuttato in nazionale, contro l’Azerbaigian, ed era il secondo portiere della Turchia agli ultimi Europei (senza mai giocare). A rivelarlo è… Piero Ausilio. Il sito turco Asist Analiz rivela un documento, firmato dal direttore sportivo, dove si segnala l’interesse. Ecco il testo integrale: “L’Inter dichiara interesse nei confronti del giocatore Altay Bayindir. Il club vuole iniziare contatti preliminari con i rappresentanti del giocatore e il Fenerbahçe, con l’intenzione di chiudere l’acquisto nella sessione estiva di mercato del 2021”. La data del documento di Ausilio è 27 febbraio 2021, quindi quasi cinque mesi fa: da capire se il Fenerbahçe ha aperto alla cessione.

Inter, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Inter’in Altay Bayındır ile 2021 yaz transfer dönemi için ilgilendiğine dair resmi belge. (🔗Asist Analiz) pic.twitter.com/8waL3gzDba — Fener Ajans 🇹🇷🇦🇿 (@ajansfenercom) July 16, 2021