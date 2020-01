Ausilio a Londra, Inter stringe per Giroud! Eriksen,...

Ausilio a Londra, Inter stringe per Giroud! Eriksen, aumento offerta – AP

Ausilio vola a Londra per accelerare i tempi con le trattative relative a Giroud ed Eriksen. Secondo quanto rivelato da Pedullà, il club nerazzurro intende aumentare l’offerta per il centrocampista del Tottenham. Di seguito i dettagli

STRETTA E AUMENTO – Piero Ausilio vola a Londra, l’Inter prova a stringere i tempi per Olivier Giroud e Christian Eriksen: “Ausilio a Londra: confermato. Stretta per Giroud, avanti per Eriksen con offerta aumentata”, così svela Alfredo Pedullà.