Audero in uscita dalla Sampdoria: Inter c’è, ma un’altra in pole – Sky

Emil Audero è destinato a lasciare la Sampdoria dopo la retrocessione del club in Serie B. Il portiere interessa anche all’Inter per rinforzare la rosa con l’addio a parametro zero di Samir Handanovic. Ma, secondo Sky Sport, è un altro club italiano a essere in pole position.

CORSA A QUATTRO – Mentre si continua a lavorare sulla possibile cessione di André Onana e la ricerca del suo sostituto, in casa Inter si pensa anche a sostituire Samir Handanovic, il cui contratto è in scadenza. Tra i nomi spunta anche quello di Emil Audero, destinato a lasciare la Sampdoria dopo la retrocessione in Serie B del club blucerchiato. La richiesta è di 10 milioni di euro e su di lui ci sono anche Napoli e Bologna. Ma soprattutto la Lazio, al momento in pole position.