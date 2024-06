Audero o Bento, per l’Inter una priorità di mercato – Sky

Dopo la nomina di Giuseppe Marotta come nuovo presidente, l’Inter continua a lavorare al calciomercato in vista della prossima stagione. Una la priorità di calciomercato, come riporta Luca Marchetti di Sky Sport. Si tratta del secondo portiere, con la scelta fra Bento ed Emil Audero.

PRIORITÀ DI MERCATO – L’Inter ha risolto oggi le ultime questioni burocratiche dopo l’ingresso della nuova proprietà Oaktree. Nominato il Consiglio d’Amministrazione e soprattutto il nuovo presidente, identificato nella figura di Beppe Marotta – che manterrà comunque anche il suo ruolo di Amministratore Delegato – adesso è tempo di pensare nuovamente al calciomercato. E tra Emil Audero e Bento Krepski, la priorità è quella di trovare il secondo portiere che, la prossima stagione, parta alle spalle del titolare Yann Sommer.

Inter, tra Audero e Bento: caccia al secondo portiere

RISCATTO O INVESTIMENTO – Per quanto riguarda il nome di Emil Audero, l’Inter non ha intenzione di riscattarlo alle cifre pattuite al momento del prestito. Si cercherà uno sconto, ma in ogni caso il suo nome resta vivo nel caso la Sampdoria accetti di abbassare le sue pretese. Al contrario, se non si trovasse un accordo, si punterà tutto su Bento Krepski. Anche se qui l’ostacolo maggiore lo rappresenta l’Atletico Paranaense, squadra che ne detiene il cartellino e che chiede una cifra vicina ai venti milioni di euro, considerando anche la clausola rescissoria di sessanta milioni di euro che mette il club verdeoro in una posizione di vantaggio.