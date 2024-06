Audero non resta all’Inter, ma ne intreccia il mercato: tanto in ballo

Audero non rimarrà all’Inter: è formalmente già tornato alla Sampdoria, anche se il suo prestito scadrà il prossimo 30 giugno. Questo però non lo esclude dagli intrecci di mercato per la porta: su Sky Sport 24 si spiega il perché.

DI RIENTRO – Emil Audero aveva un diritto di riscatto che l’Inter avrebbe potuto esercitare la scorsa settimana, ma non l’ha fatto. Il portiere fa quindi rientro alla Sampdoria, che però non è intenzionata a tenerlo. Vuole cederlo, stavolta preferibilmente a titolo definitivo, e ci sono degli interessamenti dalla Serie A. Che, curiosamente, si intrecciano proprio con l’Inter e con la sua volontà di trovare un nuovo vice di Yann Sommer al posto dello stesso Audero. Di questo ne ha parlato Alessandro Sugoni, nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

Audero ancora legato al portiere dell’Inter: triangolazione di mercato

PIÙ QUESTIONI – Le parole di Sugoni: «La Fiorentina sta valutando anche qualche portiere, soprattutto Audero che però interessa anche al Como. Perché Pietro Terracciano interessa al Genoa: se si dovesse chiudere l’affare Josep Martinez all’Inter, che però non è chiuso tanto che sta tenendo in considerazione altre piste, sarebbe un nome. Audero ha molto mercato, non solo Fiorentina: interessa al Como, recentemente si sono informate anche Monza e Nizza. Il problema al momento, per tutte, è che la Sampdoria chiede quei sette milioni che erano stati inseriti come riscatto nell’affare con l’Inter l’anno scorso quando era andato in prestito. L’Inter non ha riscattato Audero, al momento la Sampdoria chiede quella cifra e vediamo se le squadre interessate riusciranno ad abbassarla».