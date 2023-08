Audero, l’Inter accelera e scarta le alternative. Ecco cosa manca – TS

L’Inter ha individuato il secondo portiere: la scelta è ricaduta su Emil Audero. TuttoSport fa il punto della situazione sulla trattativa con la Sampdoria e il resto dei candidati.

SCELTA – Dopo l’arrivo di Yann Sommer adesso per l’Inter è tempo di pensare al vice, individuato nella persona di Emil Audero. Secondo TuttoSport la giornata di ieri è stata decisiva anche sul fronte secondo portiere per la dirigenza nerazzurra, che si è assicurata l’estremo difensore della Sampdoria. In Viale della Liberazione, infatti, si è voluto accelerare per l’arrivo del classe 1997, dopo aver valutato attentamente la situazione legata al resto dei candidati. Sul primo della lista Anatolij Trubin c’è ormai il Benfica e l’Athletico Paranaense non vuole lasciar partire Bento (non è escluso che l’Inter provi a prenderlo la prossima stagione, senza pagare la clausola rescissoria valida per l’estero). A mettere fretta ai nerazzurri, poi, ci ha pensato anche la Lazio, che ha intavolato rapporti con la Sampdoria per provare il colpo Audero da affiancare al primo portiere Provedel. Alla conclusione della trattativa fra l’Inter e i blucerchiati manca solo la definizione degli ultimi dettagli che, salvo imprevisti, avverrà nei prossimi giorni. Il ventiseienne, stando a quanto riporta il quotidiano sportivo, dovrebbe trasferirsi in nerazzurro con un prestito con diritto di riscatto da 7 milioni di euro. Il dialogo fra la dirigenza dell’Inter e quella della Sampdoria è aperto anche sul tema Filip Stankovic. Il giovanissimo figlio d’arte potrebbe passare in blucerchiato in prestito ma l’operazione sarebbe slegata da quella di Audero.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna