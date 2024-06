Audero, incertezza da piano B: la strategia dell’Inter ha tre nomi – TS

L’obiettivo dell’Inter è rinforzare il reparto dei portieri. La dirigenza nerazzurra stila la lista in cui rientra anche Emil Audero, ma troppo infondo. Prima di lui ben altri tre nomi.

PIANO B – Ciò che è certo pensando alla prossima sessione estiva di mercato è che l’Inter interverrà sul reparto del portieri. Molto del futuro dei pali nerazzurri dipenderà dalla scelta di confermare ancora Emil Audero o di puntare altrove. Anche nel primo caso la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà comunque rendersi operativa, per attivare il diritto di riscatto di 7 milioni di euro da esercitare sulla Sampdoria. Una soluzione, però, che appare di gran lunga il piano B dell’Inter, che preferirebbe per il futuro della sua porta riuscire a mettere in cantiere un’operazione diversa.

Audero, in cima alla lista dell’Inter altri tre portieri

PRIMO NOME – La strategia pensata dall’Inter per i pali è legata a quanto accaduto nella scorsa sessione di mercato, quando Vicario e Trubin messi per tanto tempo nel mirino alla fine non riuscirono ad arrivare a Milano. La lista individuata quest’anno dalla dirigenza nerazzurra è particolarmente lunga e parte dall’ormai noto nome di Bento. La riconferma di Audero passa in secondo piano rispetto all’estremo difensore dell’Athletico Paranaense, che da tempo ha aperto verso il progetto Inter. Il problema in questo caso, però, risiede nel costo. Le cifre per il portiere brasiliano ruotano sui 20 milioni di euro, con l’aggiunta del rischio che intorno a lui si crei una vera e propria asta.

SECONDO NOME – Nell’attesa che l’Inter riesca a sciogliere i dubbi su Emil Audero, intanto la dirigenza pensa a ulteriori soluzioni, che vanno anche oltre il nome di Bento. Dopo di lui sulla lista nerazzurra compaiono i nomi di Josep Martinez e Maduka Okoye. Per un’eventuale trattativa per uno dei due portieri, rispettivamente del Genoa e dell’Udinese, potrebbe essere utile l’inserimento di un giovane come contropartita e dell’obbligo di riscatto nella formula. Al club rossoblù, per esempio, piacciono molto l’esterno destro Zanotti e i due attaccanti Esposito, Sebastiano e Francesco Pio.

TERZO NOME – Josep Martinez piace particolarmente a Simone Inzaghi per le qualità nel gioco con i piedi. L’ostacolo però sarebbe la valutazioni che il Genoa fa del portiere: 20 milioni di euro. La nota positiva è il contratto in scadenza nel 2025 che farebbe calare la cifra. Anche se senza rinnovo l’Inter non potrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Il contratto di Okoye, invece, è più lungo, al contrario della valutazione che è inferiore rispetto a quella del portiere concorrente del Genoa (12 milioni di euro). Resta da capire, dunque, quale sarà la decisione su Audero, il cui agente è stato avvistato in sede recentemente.

Fonte: TuttoSport – F. M.