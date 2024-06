Audero, dopo l’Inter c’è la fila: su di lui 3 di Serie A e una francese − Sky

Emil Audero, dopo aver trascorso un anno vincente all’Inter, è pronto nuovamente a mettersi in mostra. Il portiere italo-indonesiano punta ad un ruolo da primo portiere. Quattro club su di lui.

NUOVA AVVENTURA – Audero, dopo aver vinto lo scudetto con la maglia dell’Inter da comprimario, dopo il 30 giugno ritornerà ad essere un giocatore della Sampdoria. Il club interista, infatti, ha deciso di non riscattarlo dalla squadra doriana, che chiede sette milioni di euro. Per lui, dunque, si aprono altre strade. Difatti, l’Inter è ormai in dirittura d’arrivo per l’acquisto di un nuovo vice Yann Sommer: ovvero Josep Martinez. Si tratta ancora col Genoa, con cui bisognerà risolvere la questione legata alla contropartita. Per Audero, riferisce Sky Sport, ci sarà anche la Serie A nel futuro. Tre squadre hanno chiesto informazioni alla Sampdoria, più un club della Ligue 1. Insomma, c’è la fila.

Audero, che futuro intorno a te? Le strade dopo l’Inter

INTERESSE – La Sampdoria ha ricevuto quattro richieste di informazione per Audero: in Italia da Como, Monza e Fiorentina. Mentre all’estero dal Nizza in Ligue 1. Insomma per Audero, ci sono ampie e importanti possibilità di ritornare ad essere protagonista come primo portiere. Ad oggi il Como sembra essere la squadra più avanti. Oltre ai lariani, che stanno per chiudere l’operazione Andrea Belotti, c’è la Fiorentina. Qui, Terracciano viaggia verso il Genoa. In casa Monza, bisognerà sopperire alla partenza di Michele Di Gregorio, volato in direzione Juventus.