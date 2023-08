IN – Audero accelera per l’Inter: va a firmare! Lui il primo

Audero sta per diventare anche formalmente un nuovo giocatore dell’Inter. Come anticipa il nostro inviato in giro per Milano, il portiere fra poco firmerà il nuovo contratto.

IN ARRIVO – Emil Audero sarà dell’Inter già nella giornata di oggi. Dopo aver completato poco meno di due ore fa l’iter delle visite mediche, il portiere preso dalla Sampdoria ha appena lasciato l’albergo che lo ospita da ieri sera (assieme a Lazar Samardzic). La direzione è la sede del club, dove sarà fra pochi minuti per la firma del contratto. Fra poco, come comunica il nostro inviato a Milano Roberto Novella, sarà anche la volta di Samardzic.