Aubameyang: “Mio futuro? Nulla è stato deciso”. Inter pista ancora valida?

Aubameyang non ha ancora deciso nulla sul suo futuro. Le voci di mercato si rincorrono e tra queste c’è anche chi lo accosta all’Inter per il post Lautaro Martinez, qualora quest’ultimo andasse al Barcellona. L’attaccante dell’Arsenal – ai microfoni di Telefoot – chiarisce la situazione. Di seguito le sue dichiarazioni, riprese anche dal Daily Mail

IN BILICO – Pierre Emerick Aubameyang è in bilico tra la permanenza all’Arsenal e l’inizio di una nuova avventura, magari all’Inter per il dopo Lautaro Martinez: «Di recente non ho ricevuto alcuna offerta, ma ovviamente ci sono discussioni con il club da alcuni mesi. Sanno benissimo perché non è successo nulla. È il club che ha le chiavi e che fa il proprio lavoro. Successivamente vedremo come vanno le cose».

DECISIONE – Aubameyang sa che sarà una decisione difficile, ma non scarta nessuna ipotesi: «È un punto di svolta nella mia carriera e sarò molto sincero: sarà ovviamente una decisione molto difficile da prendere perché non ho ancora deciso. È forse la decisione più importante della mia carriera. Per essere chiari, nulla è stato deciso».