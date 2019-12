Aubameyang-Inter, nuove voci. No rinnovo, sfida a R. Madrid e Barcellona

Aubameyang potrebbe presto rappresentare un problema in casa Arsenal. L’attaccante potrebbe spingere per approdare in una big internazionale e attenzione anche alla candidatura dell’Inter. Real Madrid e Barcellona restano alla finestra. Di seguito le ultime voci dal Mirror

UN BIG DA MONITORARE – Per ora non esiste una trattativa concreta, ma Pierre-Emerick Aubameyang, secondo le voci dall’Inghilterra, sarebbe un obiettivo dell’Inter. L’attaccante rappresenta un caso delicato per i Gunners: il contratto è in scadenza tra 18 mesi e lui vorrebbe approdare in un club qualificato per la prossima Champions League. Oltre ai nerazzurri, sono pronte a farsi sotto anche Real Madrid e Barcellona.