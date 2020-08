Aubameyang, Inter lontana: due strade per il futuro dell’attaccante Arsenal

Al momento ci sarebbero due scenari che non includerebbero l’Inter per il futuro dell’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang

TWEET – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, almeno per ora, il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang non vedrebbe l’Inter tra le possibili opzioni, ma solo il Barcellona in caso di cessione. Infatti il giornalista scrive su Twitter. “Rinnovo contratto Aubameyang: l’Arsenal è “fiducioso”, se il Barça non tornerà per Auba rimarrà. ⚪️🔴 #AFC“. Ricordiamo che precedentemente l’attaccante gabonese è stato accostato al club nerazzurro in caso di cessione di Lautaro Martinez, la quale appare anch’essa ad oggi lontana.

Willian approved also by Arteta. Just a matter of time and he'll until 2023 – confirmed.

Thomas: Atlético told again… release clause (€50M) or he'll stay.

Aubameyang contract extension: Arsenal are "confident", if Barça will not come back for Auba he's going to stay.⚪️🔴 #AFC

