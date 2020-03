Aubameyang-Inter, aumentano le pretendenti: 3 le concorrenti

L’idea Pierre-Emerick Aubameyang non stuzzicherebbe solo l’Inter, in corsa per l’attaccante dell’Arsenal ci sarebbero anche altre big europee

CONCORRENZA – Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Pierre-Emerick Aubameyang non sarebbe nei pensieri solo dell’Inter. Infatti sulle tracce dell’attaccante dell’Arsenal ci sarebbero anche Manchester United, Barcellona e PSG. Tutti questi club sarebbero pronti a darsi battaglia per ottenere il cartellino del centravanti gabonese di proprietà dei Gunners. Quest’ultimo nelle ultime settimane è stato accostato alla società nerazzurra soprattutto nel caso di cessione di Lautaro Martinez.