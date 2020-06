Aubameyang gradisce Conte, l’Inter valuta: non prima scelta! Il punto – CM

Aubameyang ancora accostato all’Inter. Secondo quanto riferito da “Calciomercato.com”, il gabonese gradirebbe la destinazione nerazzurra. La dirigenza interista, però, ha in mente altri nomi come prime scelte

GERARCHIA ATTACCO – Pierre-Emerick Aubameyang andrà in scadenza di contratto con l’Arsenal tra un anno e potrebbe essere un nome valido in casa Inter se Lautaro Martinez dovesse andare al Barcellona. Secondo “Calciomercato.com”, però, l’ex Borussia Dortmund non sarebbe una prima scelta dei nerazzurri. Dal canto suo, il giocatore gradirebbe essere allenato da Antonio Conte. Le valutazioni sono in corso da ambo le parti, con l’Inter che avrebbe in mente prima altri nomi in caso di addio al Toro. Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano su più fronti, senza dimenticare l’opzione Aubameyang che potrebbe rivelarsi un’occasione di mercato considerata la sua situazione contrattuale.