Aubameyang Ã¨ il primo nome per il dopo Lautaro Martinez – TS

Aubameyang è il primo nome per il dopo Lautaro Martinez – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha un nome su tutti per sostituire Lautaro Martinez. Si tratta di Aubameyang, in uscita dall’Arsenal.

SERVE UN TOP – Condizione necessaria perché Conte dia la sua approvazione alla cessione di Lautaro Martinez è una contropartita di livello. Per fare coppia con Lukaku servirà un top player capace di sostituire un titolare come il numero 10, capace di produrre 16 gol risultando spesso decisivo nelle partite che contano. Conte poi vuole vincere, quindi serve un profilo pronto più che uno di prospettiva.

INTER DECISA – L’Inter ha un nome in testa. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, in uscita dall’Arsenal e in prospettiva ottimo in coppia con Lukaku. Il gabonese è in scadenza nel 2021 e i gunners puntano a monetizzare dalla sua cessione. Questo ovviamente è un assist per Marotta, che è pronto a sfruttarlo. Non sarà però una trattativa a prezzo di saldo. L’Arsenal chiede tra i 55 e i 60 milioni per il suo attaccante. Nelle idee dell’Inter la cifra sarà totalmente finanziata dalla cessione di Icardi.