Aubameyang-Arsenal, sarÃ  addio! Inter c’Ã¨ ma non sola: la situazione

Aubameyang-Arsenal, sarà addio! Inter c’è ma non sola: la situazione

Sarebbe rottura tra Pierre-Emerick Aubameyang e l’Arsenal: così l’attaccante saluterà i Gunners e l’Inter sarebbe tra i club in lizza

PUNTO – Secondo la stampa inglese, Pierre-Emerick Aubameyang verra ceduto dall’Arsenal nel corso della prossima finestra di calciomercato. Nessun accordo tra il centravanti e i Gunners per il rinnovo. Il gabonese attualmente guadagna 12 milioni di euro lordi e vorrebbe un aumento di ingaggio. Difficile che questo accada, vista la crisi economica dovuta al Coronavirus. Un problema che ha anzi portato il club inglese a concordare con i propri calciatori un taglio del 12,5% degli stipendi. Così sarebbe altamente probabile un addio dell’attaccante, il cui contratto è in scadenza a giugno 2021, durante la prossima estate. In questo senso Inter e Barcellona sarebbero in prima fila. Più defilato invece il Chelsea che vorrebbe Moussa Dembele del Lione o Timo Werner del Lipsia. Si tratta però di obiettivi non semplici. Così i Blues potrebbero tornare con forza sulla punta dell’Arsenal.