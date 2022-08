In attesa di Skriniar, l’Inter sonda Akanji: prezzo che potrebbe calare − SM

Il continuo corteggiamento del PSG per Skriniar spinge l’Inter a guardarsi attorno. L’ultimo profilo è quello di Akanji. Il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo

ALTERNATIVA − Daniele Miceli, dagli studi di Sport Mediaset, fa il punto sulla situazione difesa in casa Inter: «Il PSG continua a corteggiare Milan Skriniar ma a 70 milioni di euro il club parigino non arriverà, massimo toccherà quota 60. Intanto l’Inter si cautela guardandosi attorno per non farsi trovare impreparata. I nerazzurri stanno sondando Manuel Akanji. Il Borussia Dortmund fa una valutazione del ragazzo di venti milioni di euro che però può scendere in quanto il difensore è ormai considerato fuori rosa ed è in scadenza nel 2023».