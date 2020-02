Attenta Inter: Barcellona non molla Lautaro Martinez. Chiaro segnale – MD

Occhi dalla Spagna per Lautaro Martinez: dopo la notizia di un forte interessamento del Real Madrid per l’attaccante argentino dell’Inter, il Mundo Deportivo rilancia la forte candidatura del Barcellona. Ecco le ultime dalla Spagna

DUELLO – Sfida Barcellona-Real Madrid per Lautaro Martinez. Dalla Spagna sono sicuri: le due eterne rivali hanno intenzione di portarsi a casa il Toro dell’Inter in estate. Dopo le notizie di ieri in merito al possibile affondo di Florentino Perez, oggi viene rilanciata la candidatura dei Blaugrana. I vertici della società catalana si sarebbero infatti riuniti ieri per parlare dell’attaccante da acquistare adesso dopo gli infortuni di Suarez e Dembele, ma la decisione sarebbe fortemente condizionata dalla possibilità di arrivare a Lautaro in estate.

IL PIANO – Il Barcellona è disposto a pagare la clausola da 111 milioni che libererebbe Lautaro Martinez dall’Inter. Il Toro è il grande obiettivo per l’estate e arriva un segnale forte in questo senso: i Blaugrana stanno cercando per questo finale di stagione un giocatore non extracomunitario, lasciando così libero il posto per l’argentino. I catalani hanno infatti già tutti e tre posti occupati da Arturo Vidal, Arthur e, temporanemante, Ronald Araujo. Segnale importante per la candidatura dell’argentino nerazzurro in vista dell’estate?

