Attacco Inter da rifondare: Mertens in pole per sostituire Sanchez – TS

L’attacco dell’Inter subirà notevoli cambiamenti nei prossimi mesi, a prescindere dalla permanenza o meno di Lautaro Martinez. Quasi sicuramente Alexis Sanchez tornerà in Inghilterra. Il candidato più forte per prendere il suo posto è Dries Mertens, secondo “Tuttosport”.

RICAMBIO – In casa Inter tiene banco la vicenda di Lautaro Martinez, con il Barcellona sempre più agguerrito per acquisirne le prestazioni. Tuttavia, se il futuro del Toro è ancora sospeso, ad essere scritto sembra il destino di un altro attaccante nerazzurro. Con ogni probabilità, Alexis Sanchez non verrà riscattato a fine stagione. Il cileno non è mai entrato veramente nelle rotazioni offensive dell’Inter: in stagione sono appena 15 le presenze (1 gol segnato), con un minutaggio medio di 39′ a partita. L’infortunio patito in Nazionale a ottobre influisce notevolmente su questi numeri. Tuttavia, è anche il prezzo richiesto dal Manchester United per il riscatto (circa 25 milioni di sterline) a non favorire un prosieguo del rapporto. E, in questo caso, il nome del sostituto è già pronto. Si tratta di Dries Mertens, in scadenza col Napoli a giugno 2020. Il belga, coetaneo di Sanchez, ha una cronaca di infortuni più rosea. Inoltre, arriverebbe a parametro zero: resta da seguire l’evoluzione della trattativa, in cui il Napoli sta tentando una controfferta.