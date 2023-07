Attacco Inter, in 4 per un posto. Torna di moda un ‘italiano’ − CdS

L’Inter è sempre alla ricerca di una punta da regalare a Inzaghi. Il tecnico ha una preferenza per Alvaro Morata ma la società nutre dei dubbi. Le alternative sono tre: Folarin Balogun, Beto e Gianluca Scamacca. Il Corriere dello Sport ci spiega i ragionamenti della dirigenza dell’Inter.

CASTING − Sono ore di riflessione in casa Inter. La società, dopo che chiuderà per Yann Sommer, proverà a stringere per un attaccante. I nomi presi in considerazione dall’Inter sono quattro. Il preferito di Simone Inzaghi è Alvaro Morata, come rivela il Corriere dello Sport. L’allenatore nerazzurro lo considera come la prima scelta. Lo spagnolo rappresenterebbe un degno erede di Edin Dzeko per la sua approfondita conoscenza del nostro campionato. La società, però, nutre dei dubbi. L’investimento da 20,5 milioni per un 31enne non scalda la dirigenza. In più, in termini di ingaggio, l’Inter non beneficerebbe del decreto crescita. Dubbi di altra natura quelli intorno a Folarin Balogun. Il costo del cartellino è di circa 35 milioni. Qui, la valutazione si sposta sull’impatto con un nuovo campionato per il 22enne statunitense. Ecco perché torna di moda il nome di Beto in casa Inter. Si tratta di un profilo giovane, 25 anni, con due anni di esperienza in A. Per l’attaccante, l’Udinese pretende 30 milioni ma si potrebbe cercare una soluzione creativa per portarlo a Milano. Sullo sfondo, infine, rimane Gianluca Scamacca.

Fonte: Pietro Guadagno − Corriere dello Sport