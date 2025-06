L’attacco dell’Inter 2025-26: cercasi terza punta e rebus su Esposito – TS

Che attacco avrà l’Inter nella stagione 2025-26? Sicuri del posto Lautaro Martinez e Marcus Thuram, mentre Mehdi Taremi, se resta, come confermato anche da lui stesso, sarà ridimensionato a quarto attaccante. Si cerca un terzo che possa fare da co-titolare. E poi l’incognita Sebastiano Esposito.

NUOVO ATTACCO – L’Inter oggi parte per il Mondiale per Club, ma si continuerà a lavorare sul mercato. Uno degli obiettivi cardine della dirigenza sarà quello di rivoluzionare il pacchetto offensivo. Dopo gli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che hanno fatto risparmiare all’Inter 9,9 e 14,9 milioni di euro a bilancio, il club nerazzurro dovrà acquistare nuove punte da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il piano è quello di acquistare un terzo attaccante che sappia rivestire il ruolo da co-titolare, non riuscito a Taremi lo scorso anno. Lo stesso iraniano diverrà la quarta punta. Sia Hojlund che Bonny rimangono i due nomi più in voga. E per quanto riguarda la quinta pedina?

Chi completerà l’attacco dell’Inter? Incognita Seba Esposito

REBUS – Come quinto attaccante si pensa ad un giovane che dovrà completare il reparto. L’incognita è Sebastiano Esposito. L’attaccante, dopo la retrocessione con l’Empoli, è ritornato in nerazzurro e oggi partirà per gli USA. Ha contratto in scadenza nel 2026 e dovrebbe essere ceduto per monetizzare. Ma, secondo Tuttosport, si giocherà comunque le sue carte per guadagnarsi un posto nella rosa di Cristian Chivu.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna