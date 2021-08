Atletico Madrid: accordo vicino per Cunha. Salta Vlahovic?

L’Atletico Madrid è sempre alla ricerca di una prima punta da inserire in rosa. Il pressing su Dusan Vlahovic sembra essersi allentato con i colchoneros che sembrano vicini a Matheus Cunha dell’Herta Berlino. La Fiorentina riuscirà a blindare il serbo o si riaprirà la pista Inter?

PRIORITÀ – L’Atletico Madrid sembra aver cambiato priorità per l’attacco. Vlahovic sembrava essere il target numero uno della società spagnola che però nelle ultime ore, come confermato da Fabrizio Romano, la priorità si chiama Matheus Cunha. L’attaccante brasiliano dell’Hertha Berlino è il nome principale nella lista della spesa della squadra del Cholo Simeone. Vlahovic ora dunque potrebbe seriamente rimanere alla Fiorentina con i viola che hanno pronto il rinnovo del contratto ma occhio alle offerte (vedi articolo). L’Inter ovviamente vede in Vlahovic un possibile candidato per il dopo-Lukaku sia per qualità sia per età (21 anni). La richiesta dei viola però è alta: 60 milioni per sedersi al tavolo e parlare del serbo. Vedremo se l’Inter deciderà di sedersi al tavolo con Commisso e parlare di Vlahovic oppure lascerà perdere (come tutti sostengono). Il sogno del mercato nerazzurro resta Vlahovic ma davanti poi c’è la realtà con una cifra da sborsare molto, forse troppo alta.

