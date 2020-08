Atalanta-Inter, concorrenza anche per Dennis: nome nuovo in...

Atalanta-Inter, concorrenza anche per Dennis: nome nuovo in attacco

Atalanta-Inter è in programma oggi alle ore 20.45, ma ci sarà anche un possibile duello di mercato. Come riporta Sky Sport entrambe le squadre nerazzurre sono interessate a Dennis, attaccante classe ’97 nigeriano del Club Brugge. Qui gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio durante “Sky Calcio Show – L’Originale”.

MERCATO PRIMA DI ATALANTA-INTER – Nel venerdì appena concluso il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Victor Osimhen, proveniente dal Lille. Un altro giovane nigeriano potrebbe presto arrivare in Serie A: si tratta di Emmanuel Dennis. È un classe ’97, gioca nel Club Brugge e ha segnato nove gol nell’ultima stagione, fra cui una doppietta nel 2-2 della fase a gironi di Champions League in casa del Real Madrid. La sua valutazione si aggira sui venticinque milioni di euro, potrebbe essere un rinforzo per il pacchetto offensivo ma bisogna stare attenti alla concorrenza. Atalanta e Inter sono, secondo Sky Sport, le squadre italiane che hanno messo gli occhi su Dennis, seguito poi da Arsenal e Borussia Dortmund.