Assogna: «Mkhitaryan no deroghe Roma, decida! Filtra una sensazione»

Paolo Assogna, su Sky Sport 24, ha aggiornato sulla situazione legata a Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, chiamato ad un ultimatum, dovrà scegliere se andare all’Inter o rinnovare con la Roma

NESSUNA DEROGA − Inter o Roma per Mkhitaryan. La Roma ha lanciato un ultimatum al centrocampista armeno che entro questa sera dovrà decidere. Così Paolo Assogna su Sky Sport 24: «Mkhitaryan? C’è stata l’offerta della Roma che è convinta di aver fatto il massimo. 3.6 milioni per arrivare a 4.2 con rinnovo quasi automatico per il secondo anno. Si aspetta. Anche se al momento il giocatore mi sembra più orientato ad andare verso l’Inter. Ultimatum che finirà oggi, no deroghe».