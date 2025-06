Asse Inter-Parma rovente, Bonny e Leoni! Incastro Pio Esposito – CdS

L’asse tra Inter e Parma si fa sempre più rovente. Dopo l’incontro di martedì sera, ieri altra giornata di contatti. Sul tavolo sempre i nomi di Bonny e Leoni, ma occhio a Pio Esposito.

ASSE – Questa sarà l’estate di Inter e Parma, che stanno avviando un asse di mercato sicuramente interessante. Dopo l’arrivo dall’Emilia di Cristian Chivu, la società nerazzurra ha messo nel mirino anche i due giovanissimi talenti ducali per rafforzare la rosa della prossima stagione. Bonny, classe 2003, è in cima alla lista di Piero Ausilio. Secondo l’opinione dei dirigenti interisti e di Chivu, il francese è il perfetto vice Marcus Thuram. A meno di sorprese, dovrebbe essere lui la terza punta. Anche se rimane aperto il canale che porta a Rasmus Hojlund. Non solo Bonny, Giovanni Leoni piace tantissimo.

Bonny, Leoni e anche Pio Esposito: Inter e Parma sempre in contatto

ESPOSITO – Il difensore del 2006 ha brillato sotto Chivu, fermando attaccanti del calibro di Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. L’Inter lo segue dall’anno scorso e adesso vorrebbe portarlo a Milano, ma c’è anche la concorrenza di Milan e Juventus. Occhio all’incastro con Pio Esposito. Il Parma vorrebbe qualche contropartita tecnica, scrive il Corriere dello Sport, dai nerazzurri. Il ragazzo di Castellamare, capocannoniere dell’ultima Serie B con 20 gol, piace a tantissime squadre di Serie A. Ma l’Inter non ha alcuna intenzione di perderlo. Si potrebbe riproporre un’altra operazione alla Giovanni Fabbian: ossia cessione con clausola di recompra fra due anni.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.