Asse Inter-Empoli, occhio ad Agoumè e Radu come contropartite? – CdS

INTRECCI – L’Inter vede vicina la chiusura per Asllani dall’Empoli con oggi l’incontro previsto per definire gli ultimi dettagli. Intanto però, sul tavolo dei nerazzurri, potrebbero finire anche altri due nomi che potrebbero interessare all’Empoli. Secondo il Corriere dello Sport, sia Agoumè sia Radu potrebbero accettare la destinazione Empoli per il prossimo anno. Entrambi hanno poco spazio qui a Milano e giocare farebbe bene, soprattutto per il primo, dunque vedremo se sul tavolo delle trattative ci finiranno anche loro due.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno