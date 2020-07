Asse Inter-Chelsea sul mercato, i nerazzurri puntano al doppio colpo – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter sta stringendo i contatti col Chelsea per un doppio colpo di mercato, tra centrocampo e attacco.

ESTERNO SINISTRO – Caldissimo l’asse di mercato tra Inter e Chelsea. Il primo nome è quello di Emerson Palmieri. Per la corsia sinistra i nerazzurri cercano un titolare da affiancare a Young e la candidatura dell’italobrasiliano è sempre più autorevole. Occhio però alla concorrenza. Il mancino piace anche alla Juventus e Sarri è il suo sponsor autorevole. Marotta deve accelerare e a tale scopo si è portata avanti incontrando nei giorni scorsi l’entourage del giocatore, prendendo informazioni sui parametri dell’affare col Chelsea. I blues hanno notevolmente abbassato le pretese e ora per Emerson chiedono 30 milioni. Conte attende con ansia la fumata bianca perché considera primario sistemare la questione esterni.

PUNTA – Sempre da Londra può arrivare la quarta punta. Se Lautaro Martinez rimanesse in nerazzurro l’idea sarebbe puntare su Giroud. Un file che l’Inter non ha mai archiviato. Nemmeno dopo che il Chelsea ha fatto valere l’opzione di rinnovo. I problemi della punta, ovvero la mancanza di spazio, sembrano destinati ad aumentare nella prossima stagione. E questo potrebbe indurlo a chiedere la cessione. Questo significa che bisognerebbe pagare il cartellino, ma è un sacrificio necessario se si hanno grandi ambizioni. Il francese rappresenta un ottimo elemento di complemento per il reparto. E conosce già le idee di calcio di Conte.