Asse caldo Inter-Napoli: Politano per Llorente confermato – Repubblica

Matteo Politano e Fernando Llorente sono sempre più vicini a scambiarsi le maglie di Inter e Napoli. “Repubblica” conferma il prosieguo della trattativa che vede i due attaccanti protagonisti dello scambio.

TUTTO CONFERMATO – Lo scambio di mercato tra Matteo Politano e Fernando Llorente sembra prendere sempre più forma. “Repubblica” conferma la trattativa che vede coinvolti i due attaccanti di Inter e Napoli. Un affare che vede il nerazzurro passare alla corte di Gennaro Gattuso in prestito: tra 18 mesi scatterà l’obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Il trasferimento di Llorente all’Inter avverrà invece a costo zero. Un’operazione che soddisferebbe i canoni di Antonio Conte: il tecnico salentino non è riuscito a trovare la corretta collocazione di Politano nel suo scacchiere. Schierato sia da prima punta che da trequartista, il numero 16 non è riuscito a replicare le buone prestazioni che aveva messo in mostra lo scorso anno. Un rapporto che si è incrinato sempre di più, con l’apoteosi raggiunta nella trattativa saltata per il passaggio di Politano alla Roma. Un’uscita quasi obbligata quella dell’italiano, che viene rimpiazzato da Llorente. Sebbene classe 1985, lo spagnolo è molto apprezzato da Conte. Nell’unico anno condiviso dai due alla Juventus, l’attaccante ex Tottenham ha siglato 18 reti in 45 partite.