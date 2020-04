Assalto Inter su Kumbulla: nerazzurri in lotta col Napoli – Sky

Marash Kumbulla è uno dei pezzi pregiati del mercato per la prossima estate. Il giovane difensore albanese, rivelazione quest’anno con la maglia del Verona, è nel mirino di Inter e Napoli con i nerazzurri che sembrano passati in vantaggio

Secondo “Sky Sport” l’Inter è passata in vantaggio nella corsa per Marash Kumbulla, ventenne difensore del Verona che si è ben messo in mostra in questa stagione. Negli ultimi mesi il Napoli sembrava aver ormai chiuso la partita trovando l’accordo col Verona sulla base di 25 milioni, ma il giocatore non ha dato un sì definitivo e non sembra convinto della proposta del club partenopeo. In quest’ottica si inserisce l’Inter, che non ha mai abbandonato definitivamente l’idea di portare il giocatore a Milano, e avrebbe sorpassato così il Napoli nella corsa per il giocatore.