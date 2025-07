Asllani tra pretendenti estere e una volontà reiterata: Inter ‘bloccata’ – Sky

Kristjan Asllani ha varie pretendenti, in Italia e all’estero, ma per il suo addio all’Inter sarà definitiva la sua volontà in sede di mercato. I nerazzurri, in questo scenario, non possono far altro che attendere.

IL PUNTO – Kristjan Asllani vede il suo futuro all’Inter densa di incertezze. Con un centrocampo da sfoltire e una sempre più chiara propensione del tecnico Cristian Chivu a puntare su Davide Frattesi per il presente e il futuro, la casella occupata dal calciatore albanese sembra essere quella designata alla definitiva rimozione in estate. In questo scenario, se il numero 14 dei nerazzurri appare effettivamente disposto a lasciare l’Inter in questa sessione estiva di mercato, è altrettanto vero che lo stesso calciatore balcanico sta ponendo delle condizioni significative per dare il via libera al trasferimento estivo.

Asllani non cede, per ora: l’Inter registra una volontà

IDEA RINNOVATA – Come riportato dal giornalista Luca Cilli a Sky Sport, Asllani ha finora rifiutato le possibilità concrete che gli sono state presentate nelle ultime settimane di mercato. Tra di esse quella offerta dal Betis, che vorrebbe puntare sul nerazzurro per sostituire il partente Johnny Cardoso. Nonostante si tratti di una squadra interessante e ricca di giovani importanti, Asllani sembra per il momento orientato a rifiutare tale destinazione. Bloccando, di fatto, i piani predisposti dall’Inter per completare il proprio rinnovamento a centrocampo.