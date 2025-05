Asllani parte comunque? Se sì, si profila testa a testa per l’Inter – CdS

Il futuro di Asllani non è ancora deciso, nonostante i due gol di fila e le buone ultime performance. In casa Inter si valutano due profili, scrive il Corriere dello Sport.

ADDIO POSSIBILE – Se Petar Sucic è già dell’Inter e Luis Henrique è ad un passo dall’esserlo, in casa Inter si lavora anche sul centrocampista. Non è sicura la permanenza di Kristjan Asllani, a segno per due volte consecutive (con due rigori) in campionato contro Hellas Verona e Torino. L’albanese, arrivato al terzo anno di Inter, continua il suo percorso di crescita, ma il futuro comunque non è garantito. Secondo il Corriere dello Sport, la sua partenza è probabile, ma si profila una bagarre per prendere l’eredità. In lizza, ci sono i nomi di Samuele Ricci del Torino e di Morten Frendrup del Genoa.

Ricci o Frendrup se va via Asllani dall’Inter

DUELLO – Sia Ricci che Frendrup sono comunque già nomi noti dalle parti di Viale della Liberazione. Il primo, che l’Inter ha incontrato da vicino domenica a Torino, piace da parecchio e oltre ad essere un senatore del Torino, è anche un titolare della Nazionale di Luciano Spalletti. Il secondo guida il Genoa di Patrick Vieira, che domenica ha peraltro fatto un piccolino regalino fermando il Napoli sul 2-2.

