Asllani in uscita e non solo: domani l’Inter farà la prima cessione – SM

Asllani rimane in uscita dall’Inter con il Real Betis sul centrocampista albanese. Intanto, nella giornata di domani l’Inter dovrebbe completare la sua prima cessione estiva. Le ultime.

UNO PARTE E L’ALTRA ANCORA NO – Oltre a dare aggiornamenti sul fronte Yann Sommer-Galatasaray (vedi articolo), Orazio Accomando, esperto di calciomercato ospite negli studi di Sport Mediaset, ha parlato anche di due giovani del centrocampo dell’Inter. Ossia Kristjan Asllani e Aleksandar Stankovic. Quest’ultimo ha ormai le valigie in mano, lo aspetta il Bruges. Ecco cos’ha raccontato il collega: «Inter attiva sul mercato in uscita, domani dovrebbe essere ultimata la cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges per 10 milioni di euro più il diritto di recompra a favore del club nerazzurro. Occhio anche a Kristjan Asllani, che piace al Real Betis, ma la prima offerta è stata rifiutata dall’Inter». La Beneamata, quindi, lavora alle uscite. Se la cessione di Stankovic dovesse essere confermata, si tratterebbe del primo tesoretto ottenuto dal club nerazzurro in questo mercato. Gli altri due addii, quello di Marko Arnautovic e quello di Joaquin Correa, erano avvenuti a scadenza di contratto. Stankovic, nella mente della dirigenza del Bruges, andrebbe a prendere il posto dello svizzero Jashari, che è in trattative per trasferirsi al Milan.