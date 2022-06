Asllani, summit Inter-Empoli per chiudere: si aspetta solo una risposta − AP

Per Asllani all’Inter manca poco. Incontro tra nerazzurri ed Empoli per chiudere definitivamente l’operazione. Manca soltanto una risposta per chiudere il tutto

COSA MANCA? − Inter ed Empoli si stanno parlando per chiudere la trattativa legata ad Asllani. Il centrocampista albanese è considerato dagli uomini mercato nerazzurri il perfetto vice Marcelo Brozovic. Alfredo Pedullà, tramite un post su Twitter, ha aggiornato sul summit in corso. Ecco cosa manca: «Summit Inter–Empoli per Asllani nella lista nerazzurra dall’8 maggio con accordi già impostati 10 giorni fa. Conferme su Satriano come detto ieri, si aspetta il sì dell’attaccante».