Asllani ‘studia’ da vice-Brozovic: quotazione in ascesa, Inter con altre 3 – CdS

Asllani dell’Empoli si sta mettendo in mostra soprattutto dall’inizio del 2022, quando ceduto Ricci al Torino è diventato titolare fisso. L’Inter, secondo il Corriere dello Sport, lo sta seguendo come vice-Brozovic.

LA PRIMA ALTERNATIVA – Marcelo Brozovic è talmente fondamentale per l’Inter che, nelle poche partite in cui è rimasto fuori, come purtroppo noto la manvora ne ha risentito parecchio. A breve il croato rinnoverà il suo contratto fino al 2026, ma intanto la società si muove per avere un vice in vista della prossima stagione. Sul Corriere dello Sport si parla di Kristjan Asllani, ventenne centrocampista albanese dell’Empoli. Da gennaio Aurelio Andreazzoli l’ha promosso titolare, dopo la partenza di Samuele Ricci al Torino. Grazie alle sue prestazioni il valore del classe 2002 è in crescita: ha già superato la doppia cifra. Ossia almeno dieci milioni. L’Inter non vuole investire una grossa cifra per l’alternativa a Brozovic, avendo già il titolare, e Asllani può essere il nome giusto: su di lui anche Juventus, Manchester City e Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



