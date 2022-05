Asllani, scelta fatta: è lui il prescelto come vice-Brozovic – CdS

L’Inter si muove sul mercato, vuole regalare a Inzaghi una rosa super competitiva e provare a vincere lo scudetto sfumato quest’anno. Una mancanza nella rosa di quest’anno era il vice-Brozovic. Per risolvere questo problema, ecco il nome di Asllani.

PRESCELTO – Il Corriere dello Sport lo definisce il prescelto dell’Inter. E forse è proprio così. Il centrocampista dell’Empoli, Asllani, è l’indiziato giusto per arrivare all’Inter a ricoprire il ruolo di vice-Brozovic. L’Inter quest’anno ha pagato il fatto che non ci fosse un centrocampista in grado di fare quello che faceva il croato, dunque, un profilo come Asllani è l’ideale. Giovane, con esperienza in Serie A e senza spendere un’enormità. Asllani all’Inter crescerebbe proprio dietro a Brozovic facendo esperienza e imparando dal miglior centrocampista della Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno