Asllani, rientro amaro! L’Inter continua a valutare una sua cessione

Kristjan Asllani torna ad Appiano ma tiene il muro con l’Inter. Il centrocampista albanese vuole restare in Italia e non prende in considerazione cessioni estere.

RIENTRO – Dopo il rientro alla Pinetina questa mattina, Kristjan Asllani si è riunito al gruppo nerazzurro per il proseguimento della preparazione estiva. Il centrocampista albanese, al centro di diverse voci di mercato, ha fatto ritorno ad Appiano Gentile ma continua a mantenere una posizione chiara e decisa: in caso di cessione, vuole restare in Italia. Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, la società avrebbe aperto alla possibilità di una cessione del classe 2002, che nell’ultima stagione ha faticato a trovare continuità alle spalle di Calhanoglu. Tuttavia, il giocatore non ha intenzione di accettare destinazioni all’estero, mettendo in chiaro le sue priorità: restare in Serie A, possibilmente in un contesto dove possa giocare con più regolarità e crescere ulteriormente.

Asllani, cessione difficile! Rapporti con l’Inter professionali

RAPPORTI – Il rapporto con l’Inter resta professionale, ma si respira un certo muro contro muro tra il calciatore e la dirigenza, che sarebbe disposta a valutare anche offerte provenienti dall’estero – vedi il Betis Siviglia – mentre Asllani preferirebbe continuare il suo percorso in Italia, forte anche del fatto che diverse squadre di medio-alta classifica hanno mostrato interesse (tra cui Firoentina e Bologna). Intanto, Cristian Chivu lo ha riaccolto nel gruppo con serenità, ma resta da capire se il centrocampista albanese sarà ancora parte integrante del progetto 2025/26.