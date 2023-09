IN – Asllani richiesto, Inter decisissima: la risposta dopo le voci

Asllani ha ricevuto vari sondaggi nelle ultime ore del calciomercato, con l’Inter che nel frattempo stava prendendo Klaassen (solo da ufficializzare). La nostra redazione ha ricevuto le informazioni sulla scelta della società.

SI CONTINUA – Così come Stefano Sensi, confermato nel pomeriggio, anche Kristjan Asllani resta all’Inter. A poco più di un’ora dalla fine del calciomercato, la società ha ribadito come non ha intenzione di dare via il centrocampista albanese. Questo è quanto appreso da Inter-News.it, nonostante le varie richieste nelle ultime ore e l’arrivo di Davy Klaassen. Asllani dovrà quindi giocarsi il posto in un centrocampo piuttosto affollato, visto che per il momento non è andato via nemmeno Lucien Agoumé.