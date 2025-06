Asllani può lasciare l’Inter, c’è la Fiorentina? La risposta

Kristjan Asllani non ha proprio convinto tutti nei tre anni in cui ha vestito la maglia dell’Inter. Al Mondiale per Club avrà altre occasioni, ma Alfredo Pedullà aggiorna sul suo momento attuale.

IL POSTO? – Kristjan Asllani avrà occasioni molto importanti durante il Mondiale per Club. Hakan Calhanoglu è ancora infortunato dopo la finale di Champions League e l’albanese potrebbe partire da titolare già contro il Monterrey all’esordio nel torneo. Nei tre anni in cui ha vestito la maglia dell’Inter però non ha sempre avuto spazio, anzi tutto il contrario. Ha giocato poco e ha sofferto la presenza del suo compagno turco, che si è rivelato per molto tempo elemento indispensabile nelle idee di Simone Inzaghi.

CAMBIO – Senza Inzaghi c’è la possibilità che molte situazioni vengano rivalutate. Tra queste c’è quella di Davide Frattesi, ma anche Kristjan Asllani potrebbe tornare a sperare con Cristian Chivu. Il centrocampista non è incedibile, la dirigenza apre ad una cessione. In caso di offerta accettabile l’albanese lascerà l’Inter ed in queste ore c’è chi ha parlato di Fiorentina. Alfredo Pedullà sul proprio sito smentisce categoricamente nonostante non escluda l’addio del giocatore al club nerazzurro. Il Mondiale per Club sarà l’ennesimo banco di prova per Asllani in cabina di regia.