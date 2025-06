Asllani può andare da un ex Inter! Albanese parte di una lista – CdS

Il futuro di Asllani rimane ancora da scrivere. Al momento, l’albanese si trova negli States e ieri notte ha giocato da titolare Monterrey-Inter. Ma sul mercato, è seguito con attenzione da un club di Serie A.

LA SITUAZIONE – Kristjan Asllani al momento si trova negli States per il Mondiale per Club. L’albanese ha peraltro giocato da titolare Monterrey-Inter, servendo il pallone che poi ha portato all’assist di Carlos Augusto per il gol del pareggio di Lautaro Martinez. Il suo futuro in nerazzurro rimane però ancora da scrivere. Peraltro, il Corriere dello Sport ha ipotizzato anche un suo possibile inserimento come contropartita tecnica nell’eventuale operazione Nicolò Rovella. Ma il giocatore fa parte anche della lista della Fiorentina. I viola, che presto ufficializzeranno Stefano Pioli come nuovo allenatore, lo ha messo nel mirino per rafforzare il proprio centrocampo.

Asllani sulla lista della Fiorentina insieme ad altri due

SULLA LISTA DELLA FIORENTINA – Asllani piace ai viola, che potrebbero regalarlo all’ex Inter. Ma la Fiorentina segue anche altri due giocatori: Ismael Bennacer e Morten Frendrup. Il primo si è trasferito al Marsiglia dal Milan a gennaio, mentre il secondo è uno dei pilastri del Genoa di Patrick Vieira. Dopo il Mondiale per Club si capirà, anche perché lo stesso Chivu vorrà valutare per bene Asllani.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini