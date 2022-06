Asllani, principio d’accordo tra Inter ed Empoli! Prestito coinvolto – Sky

Si infiamma il calciomercato dell’Inter, con Beppe Marotta e gli uomini mercato al lavoro per completare la rosa il prima possibile. In quest’ottica, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, è da leggere anche l’accordo ormai quasi raggiunto per Asllani. Con un prestito coinvolto.

TRATTATIVA IN DEFINIZIONE – L’Inter vicina a chiudere per Kristjan Asllani. Il centrocampista dell’Empoli è sempre più diretto verso il nerazzurro, come riporta Matteo Barzaghi: «C’è un principio di accordo tra Inter ed Empoli. La valutazione è sui 14 milioni di euro, dovrebbe rientrare anche il prestito di un giovane che dovrebbe essere Satriano. La notizia è che c’è un principio d’accordo tra le due società».