Asllani primo obiettivo del Bologna, ma un ostacolo! Si ragiona con l’Inter – CdS

Asllani è il primo obiettivo per il centrocampo del Bologna, che lo vuole aggiungere ai già titolari Remo Freuler e Lewis Ferguson. Ma c’è da superare un ostacolo con l’Inter.

IN USCITA – Kristjan Asllani è in uscita dall’Inter, che valuta il ragazzo una cifra certamente non banale: 18 milioni di euro. Ecco perché il Real Betis, al momento, si è tirato un po’ indietro. Ma come riferisce il Corriere dello Sport, su Asllani ci sono gli occhi del Bologna di Vincenzo Italiano. La società rossoblù, ultima vincitrice della Coppa Italia, stima tantissimo il centrocampista albanese ma non è disposta a spendere tutti quei soldi a centrocampo. Ecco perché con l’Inter si potrebbe ragionare diversamente, non considerando la cessione a titolo definitivo. Bene, ma con quale/i formula/e?

Il Bologna vuole Asllani, ma bisognerà convincere l’Inter sulla formula

FORMULE – Piero Ausilio, che peraltro ha già avvisato il Bologna di non riscattare Giovanni Fabbian, è al lavoro con Marco Di Vaio e Giovanni Sartori. La soluzione che potrebbe sbloccare l’operazione potrebbe essere quella di avanzare un prestito con diritto di riscatto (ma in quel caso ci sarebbe la fila davanti Viale della Liberazione) oppure con obbligo. Tutto sommato, concludere il Corriere dello Sport, anche quest’ultima ipotesi potrebbe andare bene al Bologna.

