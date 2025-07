Asllani, preferenza per la Serie A! La Fiorentina scalda i motori – TS

Kristjan Asllani è contesto da Fiorentina e Betis in questa sessione estiva di mercato. Al momento, il calciatore dell’Inter sta manifestando una preferenza per la permanenza in Serie A, con i nerazzurri che hanno fissato il prezzo per lasciarlo partire.

LA SITUAZIONE – Kristjan Asllani vede il suo futuro sempre più lontano dall’Inter, con la Fiorentina che potrebbe fare sul serio per ingaggiarlo in estate. L’orientamento cui è pervenuta la società nerazzurra risponde alla convinzione secondo cui il reparto di centrocampo non debba sforare i 6 elementi, motivo per cui uno tra l’albanese e Davide Frattesi dovrà inevitabilmente lasciare. Dato il feeling che si è instaurato tra il centrocampista italiano e il nuovo tecnico Cristian Chivu, le quotazioni di una cessione di Asllani si sono inevitabilmente gonfiate. Rendendo necessario effettuare nuovi ragionamenti in termini di mercato.

Asllani tra Betis e Fiorentina? Per ora filtra una priorità!

IL DESIDERIO – Posto dinanzi alla possibilità concreta di lasciare l’Inter nella finestra estiva di mercato, Asllani sta riflettendo seriamente sul suo futuro. Le due squadre che stanno seguendo con maggior attenzione la sua situazione sono Betis e Fiorentina, ciascuna a uno stato diverso del proprio interessamento di mercato. Mentre i primi, infatti, si sono affacciati al tavolo delle trattative con una proposta – giudicata troppo bassa – di 6-8 milioni di euro, i secondi sono per ora fermi alla fase della richiesta di informazioni. A complicare il quadro vi è la preferenza di Asllani per la Viola, motivo per cui – in assenza di un cambio di vedute – bisognerà attendere delle mosse concrete dei toscani per poter procedere a una cessione nella cui ottica l’Inter è entrata già da tempo.

Fonte: Simone Togna – TuttoSport